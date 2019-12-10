مدرب الشباب: بيئة العمل بالنادي تستحق العيش فيها والتضحية من أجلها

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الرائد

أكد سلطان القنوي مدرب الشباب أن بيئة العمل بالنادي تستحق العيش فيها والتضحية من أجلها، وأنا لست بغريب عن اللاعبين والنادي لقد أمضيت هنا عامين، أعرفهم ويعرفونني جيداً.

وقال القنوي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الرائد في الجولة الـ11 من دوري المحترفين: أشكر الأستاذ خالد البلطان على منحي هذه الفرصة، وسأعمل جاهداً من أجل أن أكون عند حسن ظنه وظن الجميع.

وتابع: بيئة نادي الشباب يستحق العيش فيها والتضحية من أجلها وأنا في خدمة النادي متى ما شاء ذلك، تنتظرنا يوم الخميس مباراة مهمة أمام فريق مميز، ويقدم لاعبوه أداء مميزاً، فهو فريق ليس بالسهل، لدينا فريق يمتلك خطوطاً جميعها قوية بدءاً من الدفاع وحتى الهجوم وبإذن الله سيكون اللاعبون في اللقاء أبطالاً ويعوضون خسارة المباراتين الماضيتين.

وأضاف: سيكون اللقاء فرصة للاعبين لتقديم مستوى مميز يسعد الجماهير الشبابية، واللاعبون أظهروا لي خلال التدريبات حرصهم الكبير على الظهور بمظهر مشرف والعودة بالفريق إلى مساره الصحيح.

من جانبه قال مدافع الفريق جمال بلعمري: تنتظرنا بعد غد مباراة صعبة أمام فريق متطور الأداء، كل الفرق تستعد بشكل مكثف من أجل تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج إيجابية لذلك ستكون المباراة صعبة بالنسبة لنا.

وتابع: نحن جاهزون بشكل تام، وسنطبق كل ما يطلبه منا المدرب، وبإذن الله نوفق في حصد النقاط، والمدرب القنوي ليس بغريب علينا، بل نعرفه جيداً منذ موسمين، ونكن له كل الاحترام والتقدير.

وأضاف: نتمنى أن نكون في يومنا، ونقدم مستوى مميزاً، ونرجع إلى مسارنا الصحيح، سنلعب من أجل إسعاد جماهيرنا الغالية ولتصحيح الإخفاقات في المباريات الماضية.