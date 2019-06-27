"آل الشيخ" يبحث الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتهيئة المساجد بمكة المكرمة.. السبت

يستعرض مع مسؤولي الشؤون الإسلامية بالمنطقة جاهزية الوزارة لتنفيذ خطة موسم الحج

يجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمحافظة جدة بعد غد السبت، بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد في جميع مدن ومحافظات المنطقة، في إطار الاهتمام بتطوير أعمال الفروع والوقوف على احتياجاتها للقيام برسالتها في خدمة بيوت الله ومنسوبيها والدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

ويستعرض الاجتماع الذي سيحضره سبعة عشر مديراً لإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظات منطقة مكة المكرمة الأعمال جاهزية قطاعات الوزارة بالمنطقة لتنفيذ خطة الوزارة خلال موسم الحج هذا العام، من خلال تهيئة المواقيت ومرافقها ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحج ومتابعة مساجد الحل وتهيئتها للحجاج والمعتمرين، وتهيئة المساجد والجوامع في مكة المكرمة ومساجد المشاعر المقدسة وتكليف عدد من الأئمة والمؤذنين لها، إلى جانب مناقشة أعمال التوعية الإسلامية والبرامج الدعوية الموجهة للحجاج والمعتمرين.

ويناقش الاجتماع المشاريع والبرامج الجاري تنفيذها في المنطقة وأبرز المهام والأعمال التي تقدمها الوزارة لخدمة المواطنين بصفة عامة وضيوف الرحمن بصفة خاصة من خلال العناية بالمساجد والمكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وتنفيذ الأنشطة والبرامج الدعوية وكل ما يسهم في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف الرحمن في هذه المنطقة الحيوية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون تقديم الوزارة لخدماتها على المستوى المأمول لضيوف الرحمن، تماشياً مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أيدهما الله – اللذين يوليان كل ما من شأنه تقديم عناية متميزة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.