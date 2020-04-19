مركز الإقامة المميزة: التطبيقات المتوافرة على المتاجر ليست رسمية

أوضح مركز ‫الإقامة المميزة أن التطبيقات المتوافرة على متاجر التطبيقات ليس لها أي صفة رسمية.

وأكد المركز أن الموقع الرسمي للمركز يعتبر المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، وقال: في حال وجود أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات سيتم إعلانها عبر الحساب الرسمي.