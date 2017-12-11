تكميم بالمنظار ينهي معاناة مريض سمنة عشريني مع 210 كيلو

بمستشفى الملك خالد بحائل ويواصل تطبيق برامج التغذية الصحية

أنهى فريق طبي سعودي في مركز جراحة وأمراض السمنة بمستشفى الملك خالد بحائل، معاناة مريض يبلغ من العمر 22 عاماً من سمنة مفرطة؛ حيث وصل وزنه إلى 210 كيلو جرامات.

وكان المريض يعاني سمنة مفرطة شديدة منذ صغره، وأُجريت له الفحوص اللازمة، وتَقَرّر إجراء عملية تكميم للمعدة بالمنظار الجراحي، وتكللت بفضلٍ من الله بالنجاح، باستخدام تقنية المناظير المتقدمة.

وغادر المريض المستشفى بعد متابعة حالته والاطمئنان على صحته، وتحديد مواعيد المراجعة للمتابعة، حيث راجَعَ المركزَ بعد مضيّ شهرين من خروجه، وأُجريت له الفحوص اللازمة وهو بصحة جيدة، حيث خسر المريض 30 كيلو جراماً، ومن المقرر أن يستمر في تطبيق برامج التغذية الصحية المقدمة له حتى يصل للوزن المناسب.

يُذكر أن مركز أمراض وجراحة السمنة بمنطقة حائل مجهّز بأحدث التقنيات العلاجية الحديثة، وبإشراف كوادر وطنية مؤهلة؛ إذ يُعَد أول مركز متخصّص لأمراض وجراحة السمنة بالمنطقة الشمالية، واستقبل المركز منذ تأسيسه أكثر من 5000 مراجع، وتمّ إجراء 162 عملية ناجحة خلال العام الماضي بمعدل 6 عمليات أسبوعياً.