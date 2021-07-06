جامعة حائل تعلن استقبال طلبات القبول ببرنامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة حائل ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، اليوم، استقبال طلبات القبول ببرنامج الدراسات العليا للطلاب والطالبات في مرحلتي الدبلوم العالي والماجستير للعام الجامعي 1443هـ، التي تستمر حتى 4 ذي الحجة.
وأوضحت الجامعة أن برامج الماجستير تشتمل على "الماجستير التنفيذي في الرياضيات المالية والأمن السيبراني واللغة والنحو والصرف والأشعة التشخيصية وماجستير العلاجية، وكذلك الذكاء الاصطناعي التنفيذي والعلوم في الأحياء وعلم الأمراض وعلوم وتقنيات النانو.
وأضافت أن البرامج تشمل أيضًا مناهج وطرق تدريس الرياضيات وطرق اللغة العربية والهندسة الكهربائية وتقنيات التعليم ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) وماجستير الإرشاد النفسي ودبلوم الموارد البشرية.
في مرحلتَي الدبلوم العالي والماجستير وحتى 4 ذي الحجة
أعلنت جامعة حائل ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، اليوم، استقبال طلبات القبول ببرنامج الدراسات العليا للطلاب والطالبات في مرحلتي الدبلوم العالي والماجستير للعام الجامعي 1443هـ، التي تستمر حتى 4 ذي الحجة.
وأوضحت الجامعة أن برامج الماجستير تشتمل على "الماجستير التنفيذي في الرياضيات المالية والأمن السيبراني واللغة والنحو والصرف والأشعة التشخيصية وماجستير العلاجية، وكذلك الذكاء الاصطناعي التنفيذي والعلوم في الأحياء وعلم الأمراض وعلوم وتقنيات النانو.
وأضافت أن البرامج تشمل أيضًا مناهج وطرق تدريس الرياضيات وطرق اللغة العربية والهندسة الكهربائية وتقنيات التعليم ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) وماجستير الإرشاد النفسي ودبلوم الموارد البشرية.