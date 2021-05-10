لماذا رفض "فلامينغو" عرض "النصر" لضم "أراسكايتا"؟

رفضت إدارة نادي فلامينغو، عرضًا من قِبَل نظيرتها في النصر لضمّ اللاعب أراسكايتا لاعب الفريق البرازيلي الموسم المقبل.

وكان العرض النصراوي لضم اللاعب بنظام الإعارة مدة موسم، مع أفضلية الشراء عقب انتهاء الإعارة.

وبحسب تلك الصحف؛ فإن إدارة النصر عرضت مبلغ مليونيْ يورو للإعارة مدة موسم، مع أفضلية الشراء نظير مبلغ 13 مليون يورو.

يُذكر أن فلامنغو سَبَق أن رفَض عرضًا من النصر في الشتوية الماضية؛ نظير انتقال اللاعب بـ15 مليون يورو.

واشترطت إدارة فلامنغو أن يكون بيع اللاعب نظير مبلغ 20 مليون يورو، ويكون البيع نهائيًّا وليس بنظام الإعارة وأفضلية الشراء.

إدارة نادي فلامينغو النصر

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10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442 07:32 PM

لماذا رفض "فلامينغو" عرض "النصر" لضم "أراسكايتا"؟

محمد السيّد

الرياض

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رفضت إدارة نادي فلامينغو، عرضًا من قِبَل نظيرتها في النصر لضمّ اللاعب أراسكايتا لاعب الفريق البرازيلي الموسم المقبل.

وكان العرض النصراوي لضم اللاعب بنظام الإعارة مدة موسم، مع أفضلية الشراء عقب انتهاء الإعارة.

وبحسب تلك الصحف؛ فإن إدارة النصر عرضت مبلغ مليونيْ يورو للإعارة مدة موسم، مع أفضلية الشراء نظير مبلغ 13 مليون يورو.

يُذكر أن فلامنغو سَبَق أن رفَض عرضًا من النصر في الشتوية الماضية؛ نظير انتقال اللاعب بـ15 مليون يورو.

واشترطت إدارة فلامنغو أن يكون بيع اللاعب نظير مبلغ 20 مليون يورو، ويكون البيع نهائيًّا وليس بنظام الإعارة وأفضلية الشراء.

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إدارة نادي فلامينغو النصر

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