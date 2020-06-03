"رويترز": السعودية وروسيا تتفقان مبدئياً على تمديد تخفيضات الإنتاج لشهر

لمدة شهر.. كما سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل

أكد مصدران بأوبك+ أن السعودية وروسيا قد اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ الحالية لمدة شهر.

وأشار مصدر بـ"أوبك" إلى أن دول أوبك+ تبحث تطبيق معيار للامتثال لتخفيضات النفط، وفق ما ورد في "رويترز".

وأوضح المصدر أن اجتماع أوبك+ في 4 يونيو مشروط بأن تعوض الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو امتثالها في الأشهر المقبلة.

ووفق ما ورد في وكالة "بلومبرغ" فإن السعودية وروسيا تطلبان تعهدات صارمة بالالتزام بحصص الإنتاج النفطي من بعض الدول من بينها العراق ونيجيريا.

وذكرت "بلومبرغ" أن اجتماع أوبك+ مهدد بعدم الانعقاد؛ بسبب "الغش" في الالتزام بخفض الإنتاج من بعض الدول.

وكان وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي علي عبدالأمير علاوي، قد غرد على "تويتر" قائلاً: إن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزماً باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قراراً في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل.

يُذكر أن العراق قد سجل التزاماً ضعيفاً بأهداف خفض الإنتاج في مايو.

وفي اليومين الماضيين، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغت 3.2 مليون برميل/يومياً في المتوسط في مايو.

وأوضحت أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون برميل/يومياً في المتوسط في مايو ، بينما أتت صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف برميل/يومياً في المتوسط في الشهر نفسه، بحسب ما ورد في "رويترز".