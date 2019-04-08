"لتبقى": شراء "مكيف" بالمستوى الأخضر يوفر 40 % كهرباء

"بطاقة كفاءة الطاقة" ترشد المستهلكين إلى الاختيار الأفضل

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن شراء "مكيف" على المستوى الأخضر يوفر إلى 40% في استهلاك الكهرباء.

وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة"، التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة" بالإضافة إلى السيارات والإطارات؛ إلى أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وُضِعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.



ويسعى المركز إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

ويساعد تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية، المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وحث المركز المواطنين والمقيمين على التعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة " وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل عملية المفاضلة أمراً سهلاً.

وذكر أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وأشار إلى إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات.