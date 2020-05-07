آخر تطورات "كورونا" في بلجيكا وأفغانستان والسنغال.. من 3 قارات والعدو واحد

وزارة الصحة في كابول: الوفيات 106 حالات وعدد المصابين المتعافين 468

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 639 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 51420 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أنها سجلت 80 حالة وفاة جديدة، فيما غادر 244 شخصاً المستشفيات البلجيكية بعد تعافيهم.

ومن كابول، سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 171 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3563.

وأوضحت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن عدد الوفيات بلغ 106 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 468 حالة.

ومن القارة السمراء، أعلنت السنغال أنها سجّلت 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه تم الكشف عن الحالات الجديدة إثر إجراء 1182 فحصاً مخبرياً، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 1434 حالة منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأضاف البيان أن الوزارة سجّلت حالة وفاة واحدة ليصل مجموع المتوفين بسبب هذا الفيروس إلى 12 شخصاً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 503 حالات.