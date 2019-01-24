"العساف" يلتقي وزراء خارجية العراق والجزائر واليابان والمدير التنفيذي لـ"دافوس"

على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف في مدينة دافوس وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد القادر مساهل، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كذلك التقى العساف بوزير الخارجية في إمبراطورية اليابان تارو كونو، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى العساف في مدينة دافوس اليوم، المدير التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي السيد كلاوس شواب، على هامش المنتدى حيث جرى خلال اللقاء بحث الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.