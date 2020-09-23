قدمها "باعشن" و"العريفي".. "فنون الطهي" تعتمد قائمة طعام خاصة باليوم الوطني

شملت عدة أطباق من مختلف مناطق المملكة مثل المطازيز النجدية والكبيبة الحائلية

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ٩٠، وبهذه المناسبة السعيدة وتحت إشراف هيئة فنون الطهي قام هشام باعشن وبمساندة من الشيف راكان العريفي بعمل قائمة طعام خاصة لليوم الوطني السعودي.

وفي التفاصيل، شملت قائمة الطعام عدة أطباق من مختلف مناطق المملكة وتم تقديمها بشكل عصري مثل المطازيز النجدية والكبيبة الحائلية وغيرها من الأطباق التي تتميز بها المملكة.

من جهته، أكد الشيف هشام باعشن قائلاً: "أعشق مطبخنا السعودي ولدينا إرثٌ نعتز ونفخر به، قائمة الطعام المُنفّذة احتوت على عدة أطباق لأكثر من خمس مناطق في المملكة وكل طبق له إرثه وتاريخه الذي قد يعود لمئات السنين".

وأردف باعشن: "المطبخ السعودي مميز ومختلف وجزء من دورنا في هذه المناسبة الخاصة إبراز إمكانيات المطبخ السعودي، فكل عام والوطن بألف خير.

وتحدث راكان العريفي قائلاً:" طبيعة الأرض في المملكة ما بين الجبال والصحارى والبحر كونت لدينا تشكيلة شبه مثالية من أنواع الطعام بشكل عام وولدت العديد من النكهات والتقنيات المختلف للمطبخ السعودي، ونتمنى أننا نجحنا في إظهار بعض هذه الخصائص للمطبخ السعودي من خلال قائمة الطعام التي نفذناها، وكل عام والوطن بخير".

يذكر أن هشام باعشن وراكان العريفي يعدان من أفضل الطباخين العرب؛ ويحظون بقبولٍ اجتماعيٍّ مميزٍ من نوعِه خصوصاً وأن ما يقدمانه يلامس احتياجات هواة الطهي في مختلف الدول العربية.