مهرجان الورد ينقل الفعاليات للمرضى المنوّمين بمستشفيات تبوك

حرصاً من مجلس التنمية على إدخال الفرحة والسرور في نفوسهم

نظّم مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة، المقامة تحت مظلة مجلس التنمية السياحي في منطقة تبوك، بمشاركة "صحة تبوك"، فعاليات ترفيهية للمرضى والمصابين المنوّمين بمستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال وذويهم المرافقين لهم.

تأتي هذه الخطوة الإنسانية في إطار خطة مجلس التنمية السياحي بالمنطقة في نقل الفعاليات الترفيهية للفئات التي لا تستطيع الحضور لمقر المهرجان المقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان بسبب ظروفهم الصحية.

وأعرب مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي؛ عن خالص الشكر والتقدير لمجلس التنمية السياحي الذي يترأسه الأمير فهد بن سلطان، على هذه اللفتة الإنسانية التي تؤكّد مدى الاهتمام بتلك الفئة الغالية.

وقدّم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحي الدكتور مبروك الشليبي؛ شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، على التسهيلات المقدمة كافة من إدارته التي أسهمت في نجاح الفعاليات في أروقة المستشفيات.

وقال "الشليبي": المبادرة نقلت المرضى بشكل عام والأطفال بشكل خاص، إلى عالم من الفرح والبهجة.

وأكّد أن إقامة مثل تلك الفعاليات تؤكّد حرص مجلس التنمية بمنطقة تبوك بمشاركة الجميع والإسهام في إدخال الفرحة والسرور في نفوسهم.