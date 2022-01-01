لاعب "الفيصلي": مباراة "الهلال" سُلبت منا بتلك الطريقة!

أثار محمد العمري، لاعب النادي الفيصلي، الجدل بتصريحاته التي أعقبت مباراة فريقه أمام الهلال مساء الجمعة.



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وقال العمري في تصريحاته التي أعقبت المباراة إن هناك جزئيات خارج المباراة، هي التي تسببت في سلب النتيجة الإيجابية التي كاد الفريق يحققها أمام الهلال.



ورفض العمري الإفصاح عن تلك الجزئيات، وقال إن هناك عوامل خارجية لن يتحدث عنها، هي التي تسببت في سلب المباراة منهم، مثل حالة الطرد المستحق بحق لاعب الهلال.



وكان الفيصلي متقدمًا في المباراة بهدفين نظيفين قبل أن يسجل الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، منحت الفريق الفوز والنقاط الثلاث.