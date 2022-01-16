"مكافحة المخدرات": ضبط 53.2 كلجم من مادة الحشيش مهرَّبة من خارج السعودية

كانت داخل إطار مركبة.. والقبض على مستقبلها

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط (53.2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر مهرَّبة من خارج السعودية، وذلك داخل إطار مركبة. وقد تم الضبط بالتنسيق مع حرس الحدود، وتم القبض على مستقبلها، وهو مواطن بمنطقة نجران.

وأبان أنه جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.