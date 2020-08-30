اليوم.. عودة أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بجامعة طيبة إلى القاعات الافتراضية

"السراني": تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بُعد بكل الإجراءات الاحترازية

عاد أكثر من ٧٥ ألف طالب وطالبة إلى القاعات الافتراضية مع بداية الفصل الدراسي الأول بمختلف فروع جامعة طيبة بالمدينة المنورة والمحافظات اليوم الأحد.

وحرصت إدارة الجامعة عبر وكالة الشؤون التعليمية، على انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ من خلال التعليم عن بُعد.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة -منذ قررت الوزارة إكمال التعليم عن بُعد لمدة سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الأول- وهي تتابع تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بُعد؛ خصوصًا بعد نجاح تجربة إنهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وأكد الدكتور "السراني" أن الجامعة عملت على تجهيز المعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية، كما أنها وفّرت عددًا من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات وبخاصة للطلبة المستجدين، كما أن الجامعة -من خلال برنامجها للتحول الرقمي- أعدت منصة خدمة "تك" التي توفر العديد من الخدمات للطلبة؛ مما يغني الطلبة عن الحضور للجامعة.

وأشار الدكتور السراني إلى أن الكليات في الجامعة والعمادات المساندة، تتلقى الدعم التام من إدارة الجامعة وتلبية احتياجاتها؛ لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ الأمر الذي يعود إيجابًا على البيئة التعليمة، ويسهم بشكل مباشر في تخريج دفعات متميزة من طلبة الجامعة مهيأة لسوق العمل.