أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية بمساحة 19 ألف متر مربع

ضِمن جهودها الميدانية الرامية لمكافحة نشأة العشوائيات

تمكنت الفِرَق الرقابية لأمانة محافظة جدة، من استعادة أراضٍ حكومية بمساحة تُقَدّر بنحو 19.500 متر مربع في نطاق بلدية أبرق الرغامة الفرعية؛ حيث تمت إزالة تسعة من "الأحواش" المخالفة؛ وذلك ضمن جهودها الميدانية في مكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري داخل الأحياء وفي نطاق البلديات الفرعية الطرفية التي تنتشر فيها التعديات.

وقال رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني: إن الفِرَق الميدانية تمكنت من رصد إحداثيات بلا مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء بحي "مريخ"؛ حيث باشرت آليات البلدية بدعم من الشرطة التابعة والإدارة المعنية أعمالَ إزالة الأحواش المرصودة على الفور.

وأضاف: البلدية بدعم قطاعات الأمانة تعمل من خلال فرقها الميدانية على مراقبة كل الأحياء والمخططات للحد من انتشار هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في تنفيذ أعمال الإزالة؛ لضمان عدم نشوء أي عشوائيات، أو إحداث على الأراضي الحكومية.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية؛ للمحافظة على حقوق الجميع؛ مؤكدة مُضِيَّها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.