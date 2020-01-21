أمير يتدخّل ووزير يوجّه .. "الوجيه" يُثير الجدل بالقصيم: متى يُزال من الشوارع؟!

لقبٌ عدَّه البعض عبثاً بذاكرة وتاريخ بريدة وتغييباً للشخصيات العامة عن الأذهان

يبدو أن بلدية عنيزة على موعد مع تعديل اللوحات وإزالة لقب "الوجيه" من بعض شوارعها، وذلك بعد موجة غضب اجتاحت المجالس القصيمية؛ إثر نشر أمانة القصيم عدداً من لوحات الشوارع وإطلاق تسميات الوجهاء على شوارع كانت تحمل أسماءً تاريخية؛ ما عدَّه البعض عبثاً بذاكرة وتاريخ بريدة وتغييباً للشخصيات التاريخية عن أذهان سكان المدينة.

حمّى الجدل المتزايد والغضب الشعبي دعت وزير البلديات المكلّف الدكتور ماجد القصبي؛ إلى إرسال خطابٍ عاجلٍ لأمين القصيم، ونسخة منه للأمانات، بمراجعة المسميات وشطب لقب "الوجيه"، ومن قبله بعث أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ خطاباً آخر للأمين ووجّه بمراجعة المسميات والرفع له قبل اختيار أيّ مسمّى، وهو ما نشرته "سبق" أمس؛ ما يعني أن لجنة المسميات وأمانة القصيم وبلدياتها الفرعية في مرمى الجهات العليا؛ فلا مسمّى دون مراجعة وتمحيص.

ومن المتوقع أن تراجع بلدية عنيزة مسميات لوحاتها والعمل بمقتضى الخطابين اللذين وصلا بسرعة البرق لأمانة القصيم، بعد تنصيب لوحة في شرق عنيزة حملت لقب "الوجيه"؛ حيث يتساءل مواطنون عن موعد إنزال اللوحة والاكتفاء بالأسماء دون الألقاب.