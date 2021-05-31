الأرجنتيني " أغويرو " إلى برشلونة.. في صفقة انتقال حر

بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي

‬انضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الاثنين، إلى نادي برشلونة الإسباني " مجاناً " في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي.

وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أن أغويرو سيوقع على عقد حتى نهاية موسم 2022/2023 وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وسيتم تقديم المهاجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بالإضافة لجلسة تصوير في ملعب "كامب نو".