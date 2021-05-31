الأرجنتيني " أغويرو " إلى برشلونة.. في صفقة انتقال حر

انضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الاثنين، إلى نادي برشلونة الإسباني " مجاناً " في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي.
وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أن أغويرو سيوقع على عقد حتى نهاية موسم 2022/2023 وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.
وسيتم تقديم المهاجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بالإضافة لجلسة تصوير في ملعب "كامب نو".
بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي
انضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الاثنين، إلى نادي برشلونة الإسباني " مجاناً " في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي.
وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أن أغويرو سيوقع على عقد حتى نهاية موسم 2022/2023 وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.
وسيتم تقديم المهاجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بالإضافة لجلسة تصوير في ملعب "كامب نو".