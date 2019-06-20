عقب "سكاي تراكس".."طيران ناس" يبرم صفقة مع "إيرباص" بـ 9 مليارات ريال

تتضمن شراء 20 طائرة من نوعي ‪ تسلم 2023A321XL"R و A321LR

أعلن "طيران ناس" عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 20 طائرة من نوعي ‪A321XLR و A321LR التي تعدّ الأحدث من نوعها، بقيمة إجمالية قدرها تسعة مليارات ريال، وتم الاتفاق على جدولة استلامها في عام 2023.



وجاء التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لـ"طيران ناس" بندر المهنا، اليوم، خلال معرض باريس الدولي للطيران‪.



وقال رئيس مجلس ادارة شركة "طيران ناس" عايض الجعيد: سعداء اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم لطلبية الشراء والتي تعد الأبرز من نوعها بالمنطقة‪ من نوعي ‪A321XLR و A321LR وتأتي هذه الخطوة لتعزيز استراتيجية طيران ناس في خططة التوسعية في وجهات طويلة المدى والتي تهدف إلى فتح أسواق ومحطات جديدة.



من جهته، قال "المهنا": فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في شركة إيرباص لشراء عدد 20 طائرة من نوعي ‪A321XLR و A321LR ذات المدى التشغيلي الطويل وغير المسبوق والذي يصل إلى 8700 كيلو متر بما بمدى تحليق يصل إلى 11 ساعة، إضافة إلى كفاءتها التشغيلية واستهلاكها للوقود بشكل أقل بنسبة 30% مقارنة للجيل السابق المنافس لها وسيكون طيران ناس من أوائل الشركات المشغلة لهذا النوع من الطائرات في المملكة.



وأضاف: من خلال هذه الطلبية للطائرات نستهدف أسواق العمرة لنقل قرابة 5 ملايين معتمر سنوي في سوق العمرة والتي سوف تساهم إلى زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وفقاً لرؤية المملكة للوصول إلى 30 مليون معتمر سنوي بحلول 2030، بالإضافة إلى فتح أسواق ومحطات جديدة للمسافرين داخل وخارج المملكة.



وأردف: نحن سعداء بالنجاحات المتواصلة لطيران ناس منذ تأسيس الشركة ونحن نطمح أن نكون شركة طيران لها مكانتها العالية في المنطقة، حيث قمنا في طيران ناس في عام 2017 بعقد شراء يصنف كثاني أكبر صفقة من نوعها لشراء 120 طائرة جديدة من طراز إيرباص ‏‪A320neo‏ بقيمة بلغت 32 مليار ريال سعودي، وقد تسلمنا طائرتين منها إلى يومنا هذا، وخلال الأسبوع المقبل سيتم استلام الطائرة الثالثة والتي تعد هي الأولى من نوعها بالمملكة.



وتابع: صفقات طيران ناس لشراء الطائرات منذ 2017 قد بلغت قيمتها أكثر من 41 مليار ريال سعودي ونقل ما يزيد عن 43 مليون مسافر منذ التأسيس، جميعها تعطي مؤشرًا ودلالةً واضحة على القوة الاقتصادية المتينة للسوق السعودي بشكل عام وقطاع الطيران فيه بشكلٍ خاص، والذي يشهد تطورًا ونموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.



وقال "المهنا": بالنسبة لوجهات طيران ناس الجديدة لعام 2019 فقد تم تدشين رحلات مباشرة إلى فيينا، تبليسي، باتومي، سراييفو، باكو، نيودلهي، إضافة إلى زيادة السعة المقعدية للرحلات الداخلية والدولية والتي تحتم زيادة في عدد أسطول الطائرات للوصول إلى وجهات أكثر‪.



وجاء توقيع مذكرة التفاهم لشراء 20 طائرة من شركة إيرباص خلال معرض باريس الدولي للطيران بعد حصول طيران ناس على جائزتين عالميتين من جوائز سكاي تراكس العالمية .



وكانت الجائزة الأولى بتحقيق طيران ناس أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى جائزة أفضل موظفي خدمة طيران في الشرق الأوسط.



يذكر أن طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة "محلية ودولية" على متن أسطوله المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007م، نقل طيران ناس أكثر من 43 مليون مسافر على متن رحلاته.



وقد شهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 12 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.



وانعكست هذه الخدمات إيجابياً من خلال حصول طيران ناس على جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لخمسة أعوام متتالية (2015 و2016 و2017 و2018م و2019)، وكذلك جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لـ 2017 و 2018 و2019، وجائزة أفضل موظفي خدمة شركة طيران 2019.



ويواصل طيران ناس مسيرته الحافلة بالنجاح من خلال الاستثمار في منتجاته، حيث عقد اتفاقية مؤخراً مع شركة آيرباص لشراء 120 طائرة جديدة من طراز ‪A320 NEO بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.