وزير الصناعة: 1300 شركة منضمة إلى برنامج صُنع في السعودية

حلم استطاعت "رؤية 2030" تحويله إلى حقيقة.. 2000 تنتظر الإدراج

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن عدد الشركات المنضمة إلى برنامج صُنع في السعودية بلغ 1300 شركة، مشيراً إلى أن هناك نحو 2000 شركة تنتظر الإدراج.

وأشار خلال كلمته في معرض "‫صُنع في السعودية"، إلى وجود 6 آلاف منتج مسجل في البرنامج، إضافة إلى 29 شراكة مع جهات حكومية وشركات وطنية.

وأكد أن "صُنع في السعودية" حلم استطاعت "رؤية 2030" تحويله إلى حقيقة، حيث يحظى بدعمٍ واهتمامٍ من القيادة، وبمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الخريف، إن البرنامج يهدف إلى إبراز قوة المملكة الصناعية وإمكاناتها للوصول إلى العالم، حيث إنه يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات والخدمات وتعزيز الانتماء إلى المنتج المحلي.

وأشار إلى أنه يعزّز من جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار، ويساعد على توفير فرص استثمارية ووظيفية، إضافة إلى مساعدة الشركات على التصدير ويرفع نسبة الصادرات غير النفطية.