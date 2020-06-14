ألمانيا: 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 186269 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 247 إلى 186269 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليبلغ 8787 في المجمل.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 08:33 AM

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 186269 حالة

ألمانيا: 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 247 إلى 186269 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليبلغ 8787 في المجمل.

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