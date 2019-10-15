"التجارة" تعلن عن استدعاء 350 مركبة نيسان

لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي لعدم استجابتها

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان "Murano"؛ لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًّا؛ مما قد يسبب وقوع حوادث.

وأضافت الوزارة أن سنة الموديل المستهدفة هي عاما 2009- 2015؛ مطالبة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وزارة التجارة والاستثمار نيسان

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15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 12:04 PM

لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي لعدم استجابتها

"التجارة" تعلن عن استدعاء 350 مركبة نيسان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان "Murano"؛ لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًّا؛ مما قد يسبب وقوع حوادث.

وأضافت الوزارة أن سنة الموديل المستهدفة هي عاما 2009- 2015؛ مطالبة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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