مكة .. ضبط حوش شعبي استُخدم كمسلخ عشوائي وموقع لدبغ الجلود

يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية وتم تسليم العمالة إلى جهة الاختصاص

ضبطت أمانة العاصمة المقدّسة حوشاً شعبياً استُخدم كمسلخ عشوائي وموقع لدبغ الجلود بمكة المكرّمة.

وفي التفاصيل؛ ضبطت فرق المتابعة الميدانية بالإدارة العامة لشؤون البلديات، اليوم، حوشاً شعبياً يُستخدم كمسلخ عشوائي وموقع لدبغ الجلود يفتقر إلى أدني الاشتراطات الصحية، وتم تسليم العمالة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.