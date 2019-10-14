إغلاق ومخالفة.. "بلدية الخميس" تطبّق اللائحة الجديدة لرسوم منتجات التبغ

طبّقت النظام بحق 36 مقهى تقدم الشيشة للزبائن ولم تلتزم بالتسعيرة الجديدة

عملت بلدية محافظة خميس مشيط وبإشراف مباشر من قِبل المشرف العام على البلديات الفرعية التابعة لها ياسر بن محمد العسيري؛ على تطبيق اللائحة الجديدة لرسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المكلف سليمان بن عبدالله الشهراني؛ أنه تم إغلاق ومخالفة 36 مقهى بأرجاء المحافظة تقدم الشيشة للزبائن ولم تلتزم بالتسعيرة الجديدة؛ حيث بدأ العمل بالتسعيرة الجديدة التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرض رسوم بنسبة 100% على منتجات التبغ التي تقدمها المقاهي.

خميس مشيط بلدية خميس مشيط التبغ

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14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 11:05 AM

طبّقت النظام بحق 36 مقهى تقدم الشيشة للزبائن ولم تلتزم بالتسعيرة الجديدة

إغلاق ومخالفة.. "بلدية الخميس" تطبّق اللائحة الجديدة لرسوم منتجات التبغ

صحيفة سبق الإلكترونية

خميس مشيط

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عملت بلدية محافظة خميس مشيط وبإشراف مباشر من قِبل المشرف العام على البلديات الفرعية التابعة لها ياسر بن محمد العسيري؛ على تطبيق اللائحة الجديدة لرسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المكلف سليمان بن عبدالله الشهراني؛ أنه تم إغلاق ومخالفة 36 مقهى بأرجاء المحافظة تقدم الشيشة للزبائن ولم تلتزم بالتسعيرة الجديدة؛ حيث بدأ العمل بالتسعيرة الجديدة التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرض رسوم بنسبة 100% على منتجات التبغ التي تقدمها المقاهي.

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