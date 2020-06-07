"طامي" يحتفل بعقد قرانه في مكة

تم عقد قران حسام بن علي طامي على ابنة علي بن يحيى جلي عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع الرصيفة وهو شقيق الأخوان محمد آل جلي بجريدة عكاظ و باسم آل جلي المدرب بالكلية التقنية بجدة فبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير والتهنئة موصولة للأسرتين الكريمتين.