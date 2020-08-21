فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا"

540 حالة تعافٍ ونسبة الشفاء 62.6%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 04:22 PM

540 حالة تعافٍ ونسبة الشفاء 62.6%

فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين.

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فلسطين فيروس كورونا الجديد

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