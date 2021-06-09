وزير الدولة للشؤون الإفريقية يصل لجمهورية سيشل في زيارة رسمية

استقبله بالمطار وكيلة الخارجية والسفيرة "فيفيان فوك تيف"

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى فيكتوريا اليوم، وذلك في زيارة رسمية لجمهورية سيشل.





وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار سيشل الدولي وكيلة وزارة خارجية جمهورية سيشل السفيرة فيفيان فوك تيف، والمديرة العامة للشؤون الثنائية في وزارة الخارجية ماكغي ليندي إرنيستا.