وزير الدولة للشؤون الإفريقية يصل لجمهورية سيشل في زيارة رسمية

استقبله بالمطار وكيلة الخارجية والسفيرة "فيفيان فوك تيف"

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى فيكتوريا اليوم، وذلك في زيارة رسمية لجمهورية سيشل.


وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار سيشل الدولي وكيلة وزارة خارجية جمهورية سيشل السفيرة فيفيان فوك تيف، والمديرة العامة للشؤون الثنائية في وزارة الخارجية ماكغي ليندي إرنيستا.

0

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 11:32 PM

استقبله بالمطار وكيلة الخارجية والسفيرة "فيفيان فوك تيف"

وزير الدولة للشؤون الإفريقية يصل لجمهورية سيشل في زيارة رسمية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 449

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى فيكتوريا اليوم، وذلك في زيارة رسمية لجمهورية سيشل.


وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار سيشل الدولي وكيلة وزارة خارجية جمهورية سيشل السفيرة فيفيان فوك تيف، والمديرة العامة للشؤون الثنائية في وزارة الخارجية ماكغي ليندي إرنيستا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021