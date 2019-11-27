"الصحة": 40 % زيادة تحسن في خدمات علاج الأورام

في ظل التطور الذي تشهده خدمات الأورام في المملكة

أعلنت "الصحة" زيادة عدد المراكز والوحدات المتخصصة في علاج الأورام، وذلك من 9 مراكز عام 2017 إلى 17 مركزاً عام 2019 بزيادة بلغت 88.8 %، إضافة إلى زيادة عدد الأسرّة المخصصة لعلاج الأورام من 389 سريراً عام 2017 إلى 546 سريراً عام 2019م بزيادة بلغت 40.3%، فيما ارتفع عدد القوى العاملة الخاصة بمجال علاج الأورام من 723 عام 2017 إلى 1043 عام 2019 بزيادة بلغت 44.2%.

تأتي هذه الخطوة في ظل التطور الذي تشهده خدمات الأورام في المملكة.

وأوضحت "الصحة" أن التوسع في الخدمات المتعلقة بالأورام على مستوى المملكة سجل زيادة بنسبة 40%، وشمل هذا التوسع المراكز والوحدات الموفرة لخدمة العلاج الكيميائي التي ارتفع عددها من 10 مراكز في عام 2017 إلى 17 مركزاً في 2019 بنسبة وصلت إلى 89%، كما ازداد عدد جلسات العلاج الإشعاعي من 41483 عام 2017 إلى 42119 عام 2019 بزيادة وصلت إلى 1.5%.

وأبانت أن المراكز والوحدات الموفرة لخدمة زراعة الخلايا الجذعية ارتفع عددها من مركز واحد عام 2017 إلى 5 مراكز عام 2019م، وذلك بزيادة وصلت إلى 400%، أما بالنسبة للمراكز والوحدات الموفرة لخدمة علاج أورام الأطفال فقد ارتفع عددها من 4 مراكز عام 2017 إلى 5 مراكز عام 2019 بزيادة بلغت 25%.

وأضافت أن دليل أدوية الأورام وُحِّد لضمان توفير البروتوكولات العلاجية وتوفر الأدوية في جميع المستشفيات والمراكز، مشيرة إلى أن النسخة المحدثة من دليل الأورام ستطلق -بمشيئة الله- مطابقةً للمعايير العالمية.

وأكدت توافر الأدوية المعالجة للأورام في مختلف المراكز الطبية بنسبة 93%، بعد أن كانت بنسبة 71 % في سنة 2018، لتصل نسبة الزيادة في السنة الواحدة إلى 22%، منوهة ببدء تطبيق مجموعة من المبادرات التحولية لتطوير خدمات علاج الأورام ومنها توأمة المستشفيات وتطوير مبادرة زراعة الخلايا الجذعية ودعم البحث العلمي.