"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على نجران

تشمل "بدر الجنوب وحبونا" حتى 11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية نجران

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08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 03:04 PM

تشمل "بدر الجنوب وحبونا" حتى 11 مساءً

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

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