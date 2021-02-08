"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على نجران

تشمل "بدر الجنوب وحبونا" حتى 11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.