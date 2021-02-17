وفاة والد الزميل سطام الفهيد

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميل سطام بن عبدالعزيز الفهيد من قسم التربية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض وستُقام الصلاة عليه بعد صلاة العصر غدًا الخميس إن شاء الله في مقبرة النسيم بالرياض. وللعزاء جوال سطام 0533674448

أحر التعازي لأسرة الفقيد والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع.