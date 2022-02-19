"الأرصاد" تنبّه من أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة

تأثيراتها تشمل نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والفقرة والأكحل والمهد واليتمة وبدر والعلا والعيص ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.