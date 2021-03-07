المخابرات العراقية تعتقل مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد

متورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية

أعلن جهاز المخابرات العراقي اليوم الأحد اعتقال مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أكد الجهاز الإطاحة بأحد الأهداف المهمة جدًّا خلال عملية استخبارية في منطقة الدورة جنوب بغداد.

وذكر بيان للجهاز: "تم اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بعاشور الذباح، المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

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07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 11:56 PM

متورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية

المخابرات العراقية تعتقل مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن جهاز المخابرات العراقي اليوم الأحد اعتقال مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أكد الجهاز الإطاحة بأحد الأهداف المهمة جدًّا خلال عملية استخبارية في منطقة الدورة جنوب بغداد.

وذكر بيان للجهاز: "تم اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بعاشور الذباح، المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

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