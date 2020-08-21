"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب).

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 03:34 PM

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب).

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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