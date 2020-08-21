"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب).

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.