القيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس مايلوش زيمان؛ رئيس الجمهورية التشيكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس مايلوش زيمان؛ رئيس الجمهورية التشيكية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 09:49 AM

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس مايلوش زيمان؛ رئيس الجمهورية التشيكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس مايلوش زيمان؛ رئيس الجمهورية التشيكية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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