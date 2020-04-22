"الرهيدي" لـ"سبق": مسلسلاتنا الرمضانية تدعم حملة "خليك في البيت"

يطل على المشاهدين عبر مسلسلي "مخرج 7" و"مليار ريال"

يطل الفنان السعودي الشاب عبدالمجيد الرهيدي، على المشاهدين في شهر رمضان من خلال مسلسلي "مخرج 7" و"مليار ريال"، والعملان ينتميان لفئة المسلسلات الكوميدية.



وتأتي إطلالة "الرهيدي" في عملين كوميديين بعد تقديم مسرحية "الذيب في القليب" خلال موسم الرياض، والتي لاقت نجاحاً كبيراً، ليدفع هذا النجاح مجموعة MBC لبث العمل على قناة "شاهد" في سياق حملة "معاكم بالبيت" للمساهمة في تطويق جائحة فيروس كورونا، ومساعدة الملايين على ملازمة منازلهم والتمتع بوقتهم، حيث وصل عدد المشاهدات لقرابة نصف مليون حتى الوقت الحالي، مما يزيده إصراراً على مواصلة موسمه بتميز درامي بعد نجاحه مسرحياً في موسم الرياض.



وقال "الرهيدي" في حديثه لـ"سبق" إن الفنانين جزء من هذه الحملة التي تعين المجتمع على البقاء في البيوت من خلال مسلسلات درامية ذات طابع كوميدي؛ لتقدم جرعات من التسلية والترفيه خلال شهر رمضان المبارك.



وأفاد بأن مسلسل "مخرج 7" هو نوع من المسلسلات التلفزيونية الكوميدية يعتمد على كوميديا الموقف، فقد صنع "خلف الحربي" نصاً فيه مواقف ومفارقات كوميدية يومية للأسرة السعودية من خلال البيت والعائلة وتربية الأولاد في وسط هذا التطور، وكذلك في بيئة العمل للموظف والمتسبب والمجتهد والعاطل والمستقعد والمستذكي والحالم والمهايطي، أخرجها "أوس الشرقي" على طريقته معتمد أن تكون النتيجة (كوميديا لايت) داخل المجتمع السعودي، جسدها نخبة من نجوم الدراما السعودية، وعلى رأسهم الفنان القدير ناصر القصبي.



واستدل الفنان عبدالمجيد على الاهتمام بالعمل من خلال زيارة رئيس مجموعة MBC الشيخ الوليد البراهيم لموقع التصوير، مبيناً أن كلماته وتحفيزه الإيجابي كان لهما أكبر الأثر في الحرص على الإبداع في العمل وسط معنويات مرتفعة، وفي بيئة إيجابية يسودها الحب والاحترام والحرص على تقديم عمل درامي يليق بالمشاهد السعودي خصوصا، والعربي عموماً.



"الرهيدي" لن يكتفي بمسلسل "مخرج 7" بل سيكون له ظهور آخر عبر شاشة " SBC"، وهي ضمن القنوات الحكومية التابعة للتلفزيون السعودي عبر المسلسل الكوميدي "مليار ريال"، حيث يتناول العمل عدداً من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي خفيف يلامس المجتمعات الخليجية، ويطرح الكثير من التساؤلات، في إطار لايت كوميدي، حيث يعرض مجموعةً من المشاكل الاجتماعية، وفي كل حلقة يقدِّم الحل، وهو من تأليف محمد الكندري، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة: خالد الفراج وعلي الحميدي وهيا الشعيبي وآخرون.