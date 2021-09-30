مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين‏

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، بالمندوب الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة السفير كريج هوك.



وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏