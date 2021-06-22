"النيابة العامة": تبديد المدين لأمواله موجب للمُساءلة الجزائية ومن الجرائم الموجبة للتوقيف

قالت: كل مدين ثبت قيامه بذلك الفعل يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة

أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر على أي مدين القيام بتبديد أمواله حال كانت هذه الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال تُعد موجبة للمُساءلة الجزائية، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأشارت النيابة العامة إلى أن كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره؛ فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

7

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 10:08 PM

قالت: كل مدين ثبت قيامه بذلك الفعل يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة

"النيابة العامة": تبديد المدين لأمواله موجب للمُساءلة الجزائية ومن الجرائم الموجبة للتوقيف

فهد الغبيوي

الرياض

2 1,252

أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر على أي مدين القيام بتبديد أمواله حال كانت هذه الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال تُعد موجبة للمُساءلة الجزائية، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأشارت النيابة العامة إلى أن كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره؛ فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021