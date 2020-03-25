"الصحة" لـ"سبق": ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الأشخاص أمر مهم ويحمي الجميع

اكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أهمية البعد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

وفي رد على استفسار "سبق" اشار الى ضرورة ترك مسافة بين الاشخاص حتى وقت جلوسهم داخل المنزل ، بمسافة لا تقل عن 1.5 متر مشيرا الى ان ذلك يعد امر هام يحمي الجميع كون البعض تكون اعراضهم خفيفه ولا يظهر اصابتهم بالمرض.