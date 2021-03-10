وقف يصوّر تصادم قطار بحافلة.. شاهد ما حدث له وأصابه بالجنون

شيء واحد لم يتوقعه وحدث

لم يتوقع رجل سويدي ما حدث له في تلك اللحظة المرعبة، فقد كان كل شيء معداً لكارثة؛ الحافلة المعطلة على شريط القطار، وقطار الركاب القادم بسرعة، أما الرجل فقد وقف على مسافة بعيدة ليلتقط فيديو الحادث المتوقع، شيء واحد لم يتوقعه وحدث.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح أمس الثلاثاء بمدينة غوتنبرغ على الساحل الغربي للسويد، عندما تعطلت حافلة ركاب بمقطورة على خط السكك الحديدية أثناء عبور المزلقان، ولم يسعف الوقت لسحب الحافلة الخالية من الركاب، فتركها السائق وابتعد.

وتضيف الصحيفة: في تلك اللحظة كان رجل يدعى فريدي بيرسون يقف على محطة الحافلات القريبة، فشاهد الواقعة، وأخرج الكاميرا مقرراً التقاط فيديو للحادث المتوقع، ورغم ذلك صدمه الحادث.

وفي الفيديو، نسمع صوت صافرة القطار الزاعقة والمحذرة بلا جدوى، كما نسمع صوت "بيرسون" وهو يردد: "ها هو القطار قادم، إنه يقترب.. يقترب"، وفجأة نشاهد مقدمة القطار الأصفر وهي تقترب بسرعة هائلة فتضرب المقطورة الخلفية للحافلة فتحطمها تماماً، وتشعل بعض النيران بها، وتتسبب باستدارة مقدمة الحافلة التي تضرب القطار من الجانب.

وهنا يحدث ما لم يتوقعه "بيرسون"، حين خرج القطار عن مساره وهو يجري بسرعة، وتطايرت الشظايا من الحادث حتى كادت تضرب المصور، الذي جرى بجنون وارتباك شديدين خشية إصابته، قبل أن يهدأ في النهاية ويستكمل تصوير الحافلة الممزقة بعد الحادث.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن "بيرسون"، قوله: "إن الحطام تطاير فوق رأسي أثناء تصويري للقطار وهو ينحرف عن مساره ويحول الحافلة الفارغة إلى فوضى معدنية مشوهة"، ويضيف: "إنه موقف مجنون".

وأكدت الشرطة السويدية أن الحافلة كانت فارغة وقت وقوع الحادث، وكان على متن القطار نحو 50 راكباً، وقد أصيب ثلاثة ركاب بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، كما تم حجز الحافلة لإجراء مزيد من التحقيقات، والتعرف على سبب الحادث، ولم توجه أي تهم لأي شخص حتى الآن.