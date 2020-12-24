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المجلس يستعرض عددًا من المشروعات خلال جلساته "10 و11 و12"

"الشورى" يناقش تقرير "الصحة والتنمية العقارية" الأسبوع القادم

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يواصل مجلس الشورى الأسبوع القادم عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة؛ حيث يحسم خلال جلسته العادية العاشرة التي يعقدها الاثنين "عبر الاتصال المرئي" قراره بشأن مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم.



وكان المجلس قد ناقش في جلسة سابقة مشروع النظام المقدم وفق المادة (23) التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ؛ حيث يستمع المجلس في جلسته الاثنين القادم قبل حسم قراره بالتصويت على ما تضمنه التقرير بشأنه من توصيات، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية.



ويهدف مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.



كما يصوت مجلس الشورى ضمن أعمال جلسته العادية العاشرة على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.



وينتقل المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ؛ حيث سيستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد أن أتمت دراسته تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.



وفي سياق هذه الجلسة، يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.



ويصوت المجلس خلال الجلسة على ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.



ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة, المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس, وتقرير آخر مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التعويض والمقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.



وخلال جلسة المجلس العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم يستمع المجلس في مستهل الجلسة -عبر الاتصال المرئي- إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد أن أتم المجلس نقاشه في جلسة سابقة.



كما يصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ , بعد مناقشته في جلسة سابقة حيث أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للصندوق.



بعد ذلك يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد أن اتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.



كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 / 1441هـ .



ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير السنوي للصندوق بعد أن أتمت دراسته تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.



وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية , المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس , وذلك بعد أن وافق على ملاءمة دراسة المشروع في جلسة سابقة.



ويهدف مقترح مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية بشكل مستمر طوال العام, وفي جميع مناطق المملكة, وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ دوره بموجب أحكام هذا النظام من خلال الدعم المعنوي والتأسيس من قبل الصندوق, وكذلك تعزيز دور المهرجانات التراثية والثقافية بما يحقق المتعة الهادفة والسياحة الداخلية والوحدة الوطنية، كما يهدف مشروع النظام إلى دعم الأسر المنتجة المحلية والحرف الشعبية في جميع مناطق المملكة, وتهيئة فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة.



ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية عشرة) من نظام المرافعات الشرعية , المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس , وتقرير آخر مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات و بشأن مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية , المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس .



وفيما يتعلق بجلسة المجلس العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم , يصوت المجلس على عدد من توصيات تقدمت بها إلى المجلس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440 / 1441هـ , بعد أن تمت مناقشة في جلسة سابقة.



بعد ذلك يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440 / 1441هـ , بعد نقاشه في جلسة سابقة.



وخلال هذه الجلسة يستمع المجلس عبر (الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441هـ , بعد أن أتم المجلس مناقشته في جلسة سابقة , ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة اعتمدتها بعد الاطلاع على ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير وما تضمنه من توصيات.



عقب ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التي جاء في مقدمتها تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440 /1441هـ, بعد أن أتمت اللجنة دراسة هذا التقرير وقدمت عليه عددًا من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش.



فيما يناقش بعد ذلك تقريراً آخر تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441هـ؛ حيث من المقرر أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة في سنة التقرير بعد أن أتمت دراسته تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.



كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام السوق العقارية, المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة بشأن قبل طرح للنقاش.



ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص, المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس, وتقرير آخر تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الشرطة السياحية , المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.