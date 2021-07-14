خوفاً من "كورونا" بالخارج.. مرشدون ينصحون بالسياحة الداخلية ورحلات الكروز

بعد مقطع فيديو مثير للجدل لتفاصيل إصابة أحد السعوديين بالفيروس خلال سفره

أعاد مغرّدون سعوديون نشر مقطع فيديو، كان قد بثّه أحد مشاهير برنامج سناب شات، يروي فيه تفاصيل إصابته بفيروس كورونا أثناء سفره إلى جنوب إفريقيا، مثيراً جدلاً واسعاً بشأن سلامة السفر والسياحة في الخارج خلال الجائحة.

وكان الشاب نايف حمدان؛ أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، قد بثّ فيديو عبر حسابه على سناب شات، يسرد فيه قصة إصابته بفيروس كورونا، بعد أن تغيّب خلال الفترة الماضية، وعانى أعراض المرض، مثل: الحمّى وتغيُّر صوته واحتقان الحلق وآلام العظام وفقدان حاستَي الشم والتذوق، والتي أبقته خارج المملكة بانتظار التعافي.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المغرّدين، حيث أكّد ناشطون ومهتمون على أن السفر إلى الخارج غير آمن حالياً، في ظل الجائحة وعدم وصول بعض الدول إلى المناعة المجتمعية، التي يفترض الوصول إليها بعد تقديم اللقاح إلى أكثر من 70% من شعوبها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه المغرّدون صوراً وفيديوهات لوجهات سياحية سعودية، تعد مناسبة للأفراد والعائلات، وتضاهي في انفرادها وتميزها الوجهات السياحية الخارجية، لاسيما مع ارتفاع عدد الجرعات المقدّمة من قِبل وزارة الصحة السعودية، ووصلت في آخر إحصائية نحو 20 مليون جرعة.

ونصح مرشدون سياحيون بتأجيل السفر إلى الخارج حالياً، خصوصاً أن هناك حديثاً حول انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، الذي يتوقع أن يزيد من حالات الإصابات في عدد من الدول، وإغلاق الحدود والمطارات، مما قد يتسبّب في خسائر مالية ومعنوية للسائح السعودي، والتسبّب في وجود مواطنين عالقين في الخارج.

وتحدّث آخرون عن رحلات الكروز السياحية الفاخرة في البحر الأحمر، التي أُعلن عنها أخيراً وتصنف بمنزلة منتجع متنقل، ويعدّها البعض خياراً ممتازاً وجديداً للسفر والسياحة.