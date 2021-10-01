الشمراني والجمل يشاركان في تحكيم بطولة اتحاد جنوب آسيا

بعد اجتيازهما اختبارات اللياقة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتياز الحكمين الدوليين ماجد الشمراني (ساحة) وعمر الجمل (مساعد) اختبارات اللياقة البدنية استعدادًا لمشاركتهما في بطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة حاليًّا في المالديف.



وقال اتحاد القدم في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "الحكمان الدوليان ماجد الشمراني (ساحة) وعمر الجمل (مساعد) يجتازان اختبارات اللياقة البدنية استعدادًا لمشاركتهما في بطولة اتحاد جنوب آسيا المقامة حاليًّا في المالديف".