"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان

مصحوبة برياح وتتواصل حتى الساعة 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443 12:01 PM

مصحوبة برياح وتتواصل حتى الساعة 8 مساءً

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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