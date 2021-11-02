"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
مصحوبة برياح وتتواصل حتى الساعة 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.