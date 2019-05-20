"هيئة السياحة": 566 زائراً يومياً لمتحف المصمك بالرياض

يقدم العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المنوعة

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن أعداد الزوار إلى متحف المصمك التاريخي بمدينة الرياض، وقد زار ما يقارب 17 ألف زائر، من ضيوف الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، والمواطنين والمقيمين من أفراد وعائلات من مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر شعبان الماضي بواقع 566 شخصاً في اليوم الواحد.

وبلغ عدد الوفود الرسمية التي قامت بزيارة متحف المصمك الشهر الماضي 473 زائراً؛ منها زيارة وزير خارجية بولندا، ورئيس هيئة الأركان الكوري، وعالم الآثار الإسلامية الدكتور الفرنسي بيير سيمون. فيما وصل عدد الزوار من المواطنين والمقيمين 16198 زائراً.

وقدم المصمك لزواره العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المنوعة والتي تناسب كل الفئات، إضافة إلى تقديم عروض مرئية عن توحيد المملكة واقتحام المصمك واسترداد مدينة الرياض، وصور للمباني التاريخية والتراثية في المناطق المختلفة بالمملكة، بجانب العديد من المطبوعات الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يشار إلى أن متحف المصمك التاريخي مقصد سياحي لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها، إضافة إلى زيارات طلبة مدارس التعليم العام بجميع مراحله بنين وبنات وطلاب وطالبات الجامعات.