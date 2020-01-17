غدًا.. "أخضر المبارزة" يشارك في بطولة العالم بالبحرين

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 سنة) للمبارزة، في سلاح "الأيبيه" التي ستنطلق غدًا السبت في مملكة البحرين في نسختها الثالثة، ويمثل المنتخب السعودي سبعة لاعبين، وهم: حسن الحجيري، وعمر العكاس، وعبدالله البنعلي، وأحمد الدربي، ونواف الخالدي، وعبدالكريم الحليفي، وحسين الطويل.. فيما يدرب المنتخب السعودي محمد فؤاد.

ويتنافس في البطولة 19 منتخبًا: السعودية، والبحرين، وأذربيجان، وإيطاليا، والأرجنتين، ومصر، والأردن، وأستراليا، وكازاخستان، وقيرغستان، والكويت، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، وروسيا، وبولندا، وتركيا، والإمارات، وأوزباكستان.

ويتواجد ضمن المشاركين في البطولة أصحابُ التصنيفات العشرة الأولى عالميًّا؛ يتقدمهم الأذربيجاني رسلان حسانوف المصنّف الثاني عالميًّا، والإيطالي جيوليو غايتاني.