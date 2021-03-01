"الوطني للأرصاد": أمطار على عسير تتواصل حتى 7 مساءً

قال: تصحب برياح نشطة سطحية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 11:57 AM

قال: تصحب برياح نشطة سطحية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

"الوطني للأرصاد": أمطار على عسير تتواصل حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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