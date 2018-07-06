الأسر بأبو عريش تطالب بالقضاء على الكلاب الضالة

منع الأطفال من مغادرة المنازل حرصاً على سلامتهم

أعربت الأسر في محافظة أبو عريش عن قلقها من تزايد أعداد الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة وانتشارها.

ومنعت الأسر أطفالها من مغادرة المنازل حماية لهم؛ مع المطالبة بنشر "الكبسولات"؛ لقتل هذه الكلاب الضالة.

وذكر الأهالي أنهم لا يعلمون إلى مَن يتجهون لتقديم البلاغ وإنقاذهم من شر تلك الكلاب التي تتخذ من المناطق المحيطة بالأحياء مكاناً للعيش والتكاثر.

وأشاروا إلى أن الأطفال يلاحقون الكلاب بمجرد سماع أصواتها بقصد اللهو، مطالبين أمانة منطقة جازان وبلدية أبو عريش بالتحرك السريع للتخلص منها.

وكان خمسة أشخاص قد تعرضوا للعض ونُقلوا إلى مستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج.