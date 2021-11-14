فلسطين تسجل 185 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات و244 حالة تعافٍ

خلال 24 ساعة

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات، و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و244 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.