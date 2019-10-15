"صحي العفيرية" متعثر من 10 سنوات.. و"الصحة": سحبنا المشروع لهذا السبب

فيما جدّد الأهالي دعوتهم الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة

تبددت أحلام أهالي مركز العفيرية التابع لمحافظة رنية لإنشاء مركز صحي لهم بعد تعثّر المشروع منذ عشرات سنوات، وانتهت مدة إنشاء المشروع ولم ينجزه في ظل تدنّي نسبة الإنجاز فيه، مما اضطر "الصحة" لسحب المشروع منه وتوقفه دون حلول يتجدد معها حلم الأهالي بوجود مبنى مركز صحي لهم.

وقال المواطن ناصر عايض المفيلحي: إن مبنى الرعاية الصحية الأولية في مركز العفيرية التابع لمحافظة رنية، وتشرف عليه إدارياً الشؤون الصحية في محافظة بيشة متعثر منذ عشر سنوات، وهي فترة طويلة لإنجاز مشروع يخدم أهالي المركز، داعياً الجهات المعنية لإيجاد حلول لهم ومتابعة المشروع الذي طال انتظاره.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لــ"صحة بيشة" عبدالله سعيد الغامدي أن أسباب التعثر من المقاول في تنفيذ المشروع، حيث وجهت له الإنذارات النظامية، ولعدم تجاوبه تم الرفع إلى لجنة فحص العروض لإكمال إجراءات سحب المشروع من المقاول، وذلك لسبب تدنّي نسبة الإنجاز، وانتهاء مدة المشروع في العقد، وعدم قدرة المقاول على إنهاء المشروع في الوقت المحدد.