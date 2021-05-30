استقالة رئيس نادي "بيشة" بعد صعود الفريق للدرجة الأولى

بدءًا من الموسم المقبل.. "الجديع": القرار لأسباب خاصة

أعلن عبدالعزيز الجديع رئيس نادي بيشة، استقالته من منصبه رئيسًا للنادي في الموسم القادم، وذلك بعد أيام قليلة من صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

ونشر "الجديع" تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "جمهور بيشة العاشق للتميز، يؤسفني ويؤلمني إبلاغكم بعدم تمكّنّي من مواصلة العمل رئيسًا لمجلس إدارة نادينا للموسم القادم؛ نظرًا لظروفي الخاصة، وكلي أمل أن يوفق نادينا برجالات تواصل تميزه بالعمل الجاد والمتواصل حتى يلبّي طموحكم ويحقق أمانيكم".

وكان الفريق صعد إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله للمركز الثاني برصيد 49 نقطة بدوري الدرجة الثانية.